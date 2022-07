Groot deel Italië in noodtoestand vanwege ergste droogte in 70 jaar

Po staat droog

De grootste zorgen zijn er over de droogte in de vallei rondom de Po, die van de Alpen in het westen naar Venetië in het oosten loopt. Omdat er afgelopen winter weinig sneeuw viel in de bergen, is de toevoer van smeltwater veel sneller opgedroogd dan normaal. Daarenboven heeft het in de lente weinig geregend. Het waterpeil van de Po is inmiddels 80 procent lager dan gebruikelijk aan het begin van de zomer.