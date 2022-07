NOS

NOS Nieuws • vandaag, 20:41 • Aangepast vandaag, 21:03 Boerenblokkades leiden nu al tot lege schappen in de supermarkt

Op een aantal plekken in het land merken consumenten de gevolgen al van de boerenblokkade van distributiecentra. In supermarkten zijn lege schappen te zien, vooral bij versproducten als zuivel en groente.

Koepelorganisatie CBL wil dat de politie de blokkades beëindigt, maar het lokale gezag is daar maar op weinig plaatsen toe bereid. De politie zegt pas in te grijpen na overleg met de distributiecentra zelf en de betrokken burgemeesters.

In Nijkerk is een noodverordening afgekondigd, voor zover bekend de enige gemeente waar dat is gebeurd. In Sneek probeert de ME de blokkade te beëindigen, na meerdere waarschuwingen van de gemeente.

Drie Overijsselse burgemeesters roepen boeren op de blokkades in hun gemeentes te beëindigen, maar het blijft bij een verzoek. In een gezamenlijke verklaring van de burgemeesters van Zwolle, Deventer en Raalte reppen ze niet over eventuele consequenties als de boeren geen gehoor geven aan het verzoek.

Schappen in supermarkten raken leeg:

Sla de carrousel over NOS Een Albert Heijn in Leusden

NOS Een Lidl in Amsterdam

NOS Een Hoogvliet in Den Haag

Volgens het CBL dreigt een miljoenenstrop te ontstaan als de acties dagenlang duren: "Sommige acties dreigen de nacht in te gaan. Dan is het wel echt zaak dat het gestopt wordt." Het CBL benadrukt dat er niet alleen gevolgen zijn voor supermarkten. Vanuit de distributiecentra worden bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en zorginstellingen bevoorraad.

Onderzoeksbureau Roamler heeft geïnventariseerd hoe groot het probleem op dit moment is in supermarkten. Daaruit blijkt dat de lege schappen geen landelijk probleem zijn. Op plekken waar al weinig voorraad is speelt hamsteren door consumenten ook een rol bij het verder leegraken van de schappen.

Op verschillende locaties zouden boeren van plan zijn voorlopig nog te blijven. In Nieuwegein hebben boeren slaapzakken bij zich, in Woerden hebben ze aangegeven elkaar te willen aflossen om de blokkade in stand te houden. In Geldermalsen zijn de boeren vertrokken nadat er was gedreigd met schadeclaims.