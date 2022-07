ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:56 Supermarkten: 'Langere blokkades zijn volstrekt onacceptabel'

De koepel van supermarkten noemt het "volstrekt onacceptabel" als de blokkades nog langer duren vandaag. "We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen", zegt Marc Jansen, directeur bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Het CBL denkt ook na over vervolgstappen tegen de protesterende boeren. "We moeten hen kunnen aanspreken op dit wangedrag", zegt Jansen. "Dit kan niet langer doorgaan, want we zijn geen partij in het conflict tussen overheid en boeren."

Als de blokkades voortduren, zullen volgens het CBL vooral tekorten ontstaan bij verse producten, zoals brood, groente en fruit en melk. "Sommige distributiecentra leveren ook aan ziekenhuizen, zorgcentra en andere vitale dienstverlening", zegt Jansen. "Die worden ook gedupeerd."

Jumbo hardst geraakt

Jumbo wordt het hardst geraakt door de blokkades: bij vijf van de zes distributiecentra kunnen op dit moment geen vrachtwagens in- of uitrijden, namelijk die in Nieuwegein, Beilen, Raalte, Woerden en Breda. Bij Albert Heijn worden twee van de zes distributiecentra getroffen, die in Zwolle en Geldermalsen.

Eerder blokkeerden de boeren ook een distributiecentrum van Jumbo in Veghel en van Albert Heijn in Zaandam. Inmiddels is de doorgang daar weer vrij.

ANP Blokkade bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle

Lidl bevestigt dat momenteel de helft van de distributiecentra op slot zit, die bij Heerenveen, Oosterhout en Almere. Boni heeft één distributiecentrum in Nijkerk, dat ook wordt geblokkeerd. "Dit betekent op termijn dat klanten mis gaan grijpen in onze supermarkten", zegt een woordvoerder. "Dat zullen vooral producten zijn die normaal het hardst lopen."

Aldi heeft voor zover bekend blokkades bij twee van de acht distributiecentra: in Drachten en Deventer. Vomar heeft één distributiecentrum in Alkmaar en dat is ook geblokkeerd. Beide supermarktketens wilden dit niet bevestigen en geen vragen van de NOS beantwoorden.

Gevulde koek

Bij de distributiecentra van supermarktketens Dirk, Dekamarkt en Hoogvliet zijn geen centra geblokkeerd, al lieten de boeren er wel even hun gezicht zien. "Ze kwamen al toeterend langs bij ons in Bleiswijk", zegt een woordvoerder van Hoogvliet. "Ze zijn even gestopt en hebben een gevulde koek en koffie van ons gekregen."

Inmiddels zijn de boeren in Bleiswijk naar de overkant vertrokken, naar een zogeheten 'e-fulfilment center' van Jumbo. Vanuit daar worden online bestelde boodschappen aan klanten geleverd.