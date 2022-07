EPA

NOS Nieuws • vandaag, 18:04 VS: kogel die Palestijnse journalist doodde waarschijnlijk afkomstig van Israël

De fatale kogel die de Amerikaans-Palestijnse journalist Shireen Abu Akleh begin mei raakte, is waarschijnlijk afkomstig van Israëlische posities, concludeert het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikanen zeggen dat er geen reden is om te geloven dat het schot opzettelijk gelost is, maar spreken van "tragische omstandigheden" die tot de dood van de 54-jarige Al Jazeera-journalist hebben geleid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken baseert deze conclusies onder meer op forensisch onderzoek naar de kogel die in Abu Akleh's lichaam is aangetroffen. De kogel was zwaar beschadigd, waardoor experts geen definitief antwoord kunnen geven op de vraag wie het schot loste, zo valt te lezen in een verklaring van het ministerie.

Behalve het forensische onderzoek, werden de bevindingen meegenomen uit Palestijns en Israëlisch onderzoek naar de dood van de journalist. Israël ontkent gericht op Abu Akleh te hebben geschoten. Wel heeft het land toegegeven dat het kan dat de journalist per ongeluk is geraakt tijdens een vuurgevecht met Palestijnse milities. Maar volgens ooggetuigen, onder wie collega's van Abu Akleh, waren er geen militanten in haar directe omgeving.

De Amerikaanse nieuwzender CNN kwam eerder tot de conclusie dat Israëlische militairen wel degelijk gericht het vuur hebben geopend op Abu Akleh. De journalisten baseren zich hierbij op gesprekken met ooggetuigen en experts, en op analyses van geluidsfragmenten, foto's, video's en luchtbeelden. The Washington Post en de New York Times kwamen tot vergelijkbare conclusies.

Al Jazeera, de nieuwzender waarvoor Abu Akleh werkte, en de Palestijnse autoriteiten spreken van een opzettelijke aanslag op de journalist door Israël.