Festivals stoppen met wegwerpbekers: 'Scheelt 100.000 bekers op de grond'

Vrijwel alle grote festivals stoppen de komende tijd met wegwerpbekers. In plaats daarvan moeten festivalgangers hun gebruikte beker inleveren om een nieuw drankje te kunnen kopen. De bekers worden aan het eind van het festival naar een recyclingfabriek gebracht of afgewassen en opnieuw gebruikt.

De grootste festivalorganisator van Nederland, Mojo, deed dit jaar vier proeven om het systeem te testen. De laatste proef was afgelopen weekend op het driedaagse hiphop-festival Woo Hah! in Hilvarenbeek.

"Het brengt voor ons extra werk mee", zegt Ruud Lemmen, directeur van het festival. "De bekers worden ingezameld, komen in een perscontainer terecht en worden dan opgehaald. Dat is extra werk, maar dat spaar je uit in schoonmaak. Het scheelt enorm als er niet 100.000 bekers op de grond liggen."