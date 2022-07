Boeren blokkeren diverse distributiecentra supermarkten

Protesterende boeren hebben op verschillende plekken in het land distributiecentra geblokkeerd. Voor zover nu bekend is dat in ieder het geval bij distributiecentra van Jumbo, Aldi en Lidl.

In Veghel (Noord-Brabant) staan tractoren voor de in- en uitgang van het Jumbo-distributiecentrum en in Beilen (Drenthe) hebben boeren betonnen afzettingen bij het Jumbo-complex geplaatst. Ook bij een distributiecentrum van Lidl in Heerenveen is de toegang met trekkers geblokkeerd.