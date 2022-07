EPA

Nederlandse onderzoeker telt walvissen: 'Blote oog is sneller dan apparatuur'

Europese wetenschappers zijn bezig walvissen, dolfijnen en bruinvissen voor de Europese kust te tellen om te kijken hoe het met de populatie gaat. Dat is een klus die nog altijd sneller gaat met het blote oog vanuit een vliegtuig dan met apparatuur, vertelt een van de onderzoekers.

Met acht vliegtuigen wordt onder meer over de Noordzee gevlogen. Twee onderzoekers kijken via speciale ronde ramen naar buiten, terwijl een derde hun bevindingen invoert.

"Je let in principe op een afwijking op het watervlak", vertelt onderzoeker Steve Geelhoed in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarom vliegen we alleen met goed weer zodat er geen schuimkopjes op het wateroppervlak zijn die kunnen afleiden."

Vierde keer sinds 1994

De telling wordt voor de vierde keer gehouden sinds 1994. Uit eerdere tellingen bleek dat ongeveer anderhalf miljoen walvisachtigen in het onderzochte Europese gebied voorkomen. Die worden lang niet allemaal geobserveerd door de wetenschappers in het vliegtuig, maar op basis van hun observaties kan een berekening worden gemaakt.

Het moeilijkst te zien zijn de bruinvissen. Geelhoed: "Die zijn klein en bruin-grijs. Zeker in de Noordzee is het water vaak een beetje troebel. Tijdens onze eerst vlucht op donderdag was het vrij bewolkt. Dan wordt het water ook grijs-bruin en dan valt een bruinvis soms lastig op. Zeker als de zon ook uit de verkeerde hoek komt."

Geen camera's maar ogen

Voorlopig gebruiken de wetenschappers hun blote oog, hoewel er ook camera's zijn die met hoge definitie opnames kunnen maken van het gebied. Die zijn volgens de Nederlandse wetenschapper echter zeer duur om te gebruiken. Ook zijn de gegevens sneller met de hand in te voeren, zegt hij.

"Bij het gebruik van een camera met hoge definitie kost het tien uur om in één uur opgenomen beelden uit te werken. Bij de huidige vluchten voeren we de gegevens live in en hebben we de data aan het eind van de vlucht al in onze software staan."

Naast het gebruik van vliegtuigen wordt ook een schip gebruikt bij lastig te bereiken gebieden, zoals de Golf van Biskaje. De tellingen worden nog tot eind juli uitgevoerd.