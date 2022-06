Walvis waargenomen in de Seine

In de Seine is een mogelijk tien meter lange walvis gesignaleerd. Het dier zwemt in de buurt van de Pont de Normandie, de meer dan twee kilometer lange brug tussen Le Havre en Honfleur, niet ver van het Kanaal.

Waarschijnlijk gaat het om een dwergvinvis, die in goede conditie is. Dwergvinvissen komen in het Kanaal wel vaker voor, maar nooit eerder werd er een in de Seine gezien.