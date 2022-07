Publiek domein

NOS Nieuws • vandaag, 10:01 Pleidooi voor Anton de Komzaal in Tweede Kamer

GroenLinks, D66 en Bij1 willen een zaal in de Tweede Kamer vernoemen naar de Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom. GroenLinks-leider Klaver zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de Nederlandse overheid heel slecht met hem is omgegaan en dat hij graag lid wilde worden van de Tweede Kamer, maar dat hij altijd is tegengewerkt.

"Zeker in deze tijd moeten we meer oog krijgen voor de geschiedenis van andere delen van het Koninkrijk en ons slavernijverleden. Daarom zou het heel goed zijn als er een zaal in de Tweede Kamer naar hem wordt vernoemd", vulde Klaver aan. Vandaag wordt het afschaffen van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen herdacht met Keti Koti.

Strijder tegen kolonialisme en racisme

De Kom, die twee jaar geleden werd opgenomen in de Canon van Nederland, geldt als een van de belangrijkste stemmen van de antikoloniale beweging aan het begin van de twintigste eeuw. Hij streed tegen kolonialisme en racisme en zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Hij overleed vlak voor de bevrijding in een Duits concentratiekamp.

De Kom stoorde zich eraan dat de bevolking in Nederland zo weinig afwist van het slavernijverleden in Suriname. Hij schreef Wij slaven van Suriname, waarin de geschiedenis van het land voor het eerst werd beschreven vanuit een antikoloniaal gezichtspunt. Het vorige kabinet kondigde vorig jaar een "ruiterlijk gebaar" aan om recht te doen aan de nagedachtenis van De Kom.

In de Tweede Kamer dragen veel 'commissiezalen' de naam van Nederlandse politici. Zo zijn er zalen vernoemd naar Troelstra, Groen van Prinsterer, Thorbecke, Klompé, Den Uyl en Fortuyn. Volgens Klaver zou bijvoorbeeld de huidige balzaal in de Kamer de naam van De Kom kunnen krijgen.

Wie was Anton de Kom? In 2020 bezochten we met zijn kleinzoon het monument voor De Kom in Amsterdam:

