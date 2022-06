Voorbereidingscommissie parlementaire enquête corona van start

Parlementair verslaggever Xander van der Wulp:

"De samenstelling van de commissie is opvallend te noemen. Forum voor Democratie liet in de debatten over de bestrijding van het virus zien een heel andere kijk op corona te hebben. De tegenstellingen die in die debatten te zien waren zijn ook te vinden in de commissie, in die zin kun je van een goede vertegenwoordiging spreken.

Voor het voorzitterschap van de commissie circuleert de naam van Khadija Arib. Dat wordt haar eerste grote klus na het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het zal nog geen eenvoudige klus worden om de verschillende visies bij elkaar te krijgen en gemeenschappelijke onderzoeksdoelen te stellen."