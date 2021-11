Kamer gaat zwaarste middel inzetten bij onderzoek coronabeleid

Dat er een parlementaire enquête over de coronacrisis zou komen, stond eigenlijk al langer vast, maar de Tweede Kamer heeft dat nu ook officieel uitgesproken.

Doel van de enquête is om alle aspecten van het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. Daarbij wil de Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties, adviseurs en experts.

Een ruime Kamermeerderheid staat achter het idee: aan het slot van het coronadebat dienden VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP daar vannacht samen een motie over in. Later vandaag stemt de Kamer erover.

Voorbereidingen medio 2022

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is al bezig met een onderzoek naar de bestrijding van het coronavirus en de Kamer wil in aanvulling daarop dus ook zelf de pandemie onder de loep nemen. Volgens de motie moeten de voorbereidingen voor de enquête medio volgend jaar beginnen.

Dan moet ook de precieze opdracht worden afgebakend. Maar het tijdstip kan verschuiven als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die de aandacht opeisen, staat in de motie. De Kamer wil voorkomen dat de enquête de bestrijding van de crisis in de wielen rijdt.

Zwaarste middel

Een parlementaire enquête geldt als het zwaarste middel van de Tweede Kamer. Die kan dan zelfstandig onderzoek doen naar een bepaalde kwestie. Getuigen zijn verplicht te verschijnen en ze worden onder ede verhoord.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er twaalf parlementaire enquêtes geweest De laatste was van 2013 tot 2016 en ging over het debacle over de Fyra, de snelle treinverbinding tussen Nederland en België.

Behalve over de coronacrisis staan de komende tijd nog enquêtes gepland over twee andere grote kwesties: de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen.