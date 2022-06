Honderd bedrijven geven personeel vrij op 1 juli: 'Keti Koti is belangrijk'

De jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli zou een nationale feestdag moeten worden, vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Volgens Rabin Baldewsingh is het moment daar: "Er is weinig aandacht voor ons slavernijverleden terwijl er eigenlijk zo veel te vertellen is. Ik wil graag dat heel Nederland betrokken is bij deze herdenking, niet alleen de Afro-Caribische gemeenschap."

Baldewsingh roept het kabinet op om volgend jaar - als het 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft - te zorgen voor een nationaal karakter van de herdenking. Zo zou koning Willem-Alexander voortaan aanwezig moeten zijn bij de herdenking van het slavernijverleden. Hij pleit ook voor een nationale vrije dag, eens in de vijf jaar.

Vrije dag personeel

Ongeveer honderd bedrijven en organisaties doen dat al: ze geven hun personeel vrij op 1 juli, om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Stichting NDSM-werf in Amsterdam is een van die bedrijven. "We geven graag aandacht aan alles wat er in de samenleving speelt, dit past dus ook goed bij waar we voor staan", zegt directeur Tim Vermeulen.