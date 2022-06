Shell vond aardbeving Huizinge 'gamechanger', maar bleef gas winnen

Frequenties bevingen

'Ongelukkig, maar wel logisch'

Ook de toenmalig minister van Economische Zaken, Kamp, greep niet in. De gaskraan werd vervolgens juist verder opengezet. In 2013 werd er meer dan 50 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld gehaald, veel meer dan in de jaren daarvoor.

"Dat het zo hoog uit kwam, is ongelukkig, dat realiseer ik me", zei Dekker. "Maar het is wel in lijn met de logica waarmee toen besluiten over de winning tot stand kwamen." De winning zat nog ruim onder het langjarig plafond dat afgesproken was en Gasterra had als opdracht het Groningse gas zo goed mogelijk te vermarkten, legde hij uit.