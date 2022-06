EPA

NOS Nieuws • vandaag, 06:00 Ondanks forse cryptoverliezen denken cryptobedrijven niet aan ontslagrondes Nik Wouters redacteur Economie

Nik Wouters redacteur Economie



De grote Nederlandse cryptobedrijven willen de komende maanden fors meer personeel aannemen. Terwijl het Amerikaanse cryptobedrijf Coinbase 18 procent van het personeel ontslaat, willen de grootste drie cryptobedrijven van Nederland juist blijven groeien.

Snelste groeier is Bitvavo, dat iedere maand meer dan tien man personeel in dienst neemt. "In maart verhuisden we met ongeveer 125 man naar een nieuw pand. Ik denk dat we aan het eind van het jaar zo'n 250 mensen in dienst hebben", zegt de hoogste baas en medeoprichter Mark Nuvelstijn.

De waarde van cryptomunten is de afgelopen maanden flink gedaald. Bitcoin, verreweg de grootste crypto, verloor dit jaar de helft van z'n waarde. De hevige dalingen op cryptomarkten en de berichten over ontslagen in het buitenland leiden tot onzekerheid bij de werknemers van cryptobedrijven.

"Sommige medewerkers hebben daarnaar gevraagd, omdat ze recent bij ons waren begonnen en in sommige gevallen daarvoor naar Nederland verhuisd waren", zegt Nuvelstijn van Bitvavo. "We hebben bij ons personeel aangegeven dat er geen enkele aanleiding tot zorg is en dat we gewoon verder groeien."

'2021 was wilder'

Een ander bedrijf, Litebit, wil dit jaar zo'n twintig mensen aannemen, bovenop de honderdtwintig mensen die er al werken. "We zijn wel wat gewend qua markten die naar beneden gaan", zegt Olivier van Duijn, voorheen de baas bij Marktplaats. Tegenwoordig staat hij aan het roer bij de cryptohandelsplaats Litebit. "De ontwikkeling op de markten heeft op onze strategie nauwelijks invloed gehad."

Er is in de markt wel het een en ander veranderd, ziet hij. "Wat we nu aan transacties zien is niet vergelijkbaar met wat je vorig jaar zag. Het was toen veel wilder. In een neergaande markt zijn er veel transacties, maar in een opgaande markt zijn dat er nog veel meer." Bedrijven zoals Litebit houden aan elke transactie commissie over.

Hij ziet dat er minder geld op de markt is voor investeringen in cryptobedrijven en verwacht dat vooral de kleinere cryptobedrijven het lastig gaan krijgen. "Het wordt steeds moeilijker om aan regelgeving te voldoen en ik denk dat daardoor het aantal bedrijven zal afnemen."

Ook op de aandelenmarkten dalen de koersen. Bux is een jong bedrijf dat beleggen in aandelen en crypto aanbiedt. Ook dat bedrijf merkt de omslag in de markt. "Het aantal nieuwe klanten groeit nog steeds gestaag door, maar we zien niet meer de aantallen nieuwe klanten die we zagen tijdens de corona-marktdip in maart 2020, of tijdens de GameStop-hype", zegt Yorick Naeff, de baas van Bux.

Winter

Toon Schraven van BTC Direct en BLOX ziet dat het sentiment rond crypto is veranderd vanwege de dalende koersen. Hij wil nog niet spreken van een 'cryptowinter', maar voelt die wel in de lucht hangen. "Om de paar jaar breekt er een rustigere periode aan. Na de koersstijgingen van eind 2020 en 2021 lijkt dat nu het geval. Dan moet je in je kostenpatroon een andere strategie hanteren. We groeien minder hard met personeel dan afgelopen jaar en we hebben onze advertentiestrategie aangepast."

Het bedrijf heeft momenteel acht vacatures openstaan en er komen er nog een paar bij. "We blijven nieuwe mensen nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege nieuwe regelgeving. Ook nieuwe ontwikkelaars blijven nodig."

De groei van het bedrijf komt deels uit het buitenland. Net als Bitvavo en Litebit heeft Schraven plannen om zijn dienst in meer Europese landen aan te bieden.

Geld kwijt

Door de ingestorte koersen van de cryptomunten zijn veel Nederlanders geld verloren. Volgens onderzoek van AFM van eind vorig jaar bezitten ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders crypto.

Ik raad mensen aan om niet dagelijks naar de koersen te kijken. Mark Nuvelstijn, Bitvavp

Een van de mensen die geld verloren heeft, is Mark Nuvelstijn, de oprichter van Bitvavo. Zakenblad Quote schatte zijn vermogen begin mei nog op 150 miljoen euro, maar sindsdien zijn de koersen verder weggezakt. "Ik houd me met dat soort dingen zo min mogelijk bezig. We zijn bezig ons bedrijf uit te bouwen en alle randzaken leggen we naast ons neer", zegt Nuvelstijn kort daarover.

Wel wil hij kwijt dat hij zelf crypto bezit en dat hij daar de afgelopen maanden verlies op heeft geleden.

Nuvelstijn ziet dat sommige klanten die nog niet lang actief zijn in crypto nerveus worden van de dalingen. "Ik raad mensen aan om niet dagelijks naar de koersen te kijken. Ik denk niet dat mensen daardoor betere keuzes maken. En ik raad ze aan om maar een beperkt bedrag te investeren zodat je er ook niet onzeker van wordt."