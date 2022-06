Waarschuwingen voor aardbevingen Groningen weggewuifd, verklaren onderzoekers

Meer weten? Luister onze podcast

In aanloop naar de parlementaire enquête over de Groningse aardbevingsproblematiek maakten Heleen Ekker en Reinalda Start de NOS/NPO Radio 1-podcast Gronings gas: gewonnen of verloren? De tot nu toe verschenen afleveringen gaan over de veiligheid in Groningen, de geschiedenis van de gaswinning, het bijzondere gasjaar 2013 en de kennis over gasbevingen. Vrijdag verschijnt de voorlopig laatste aflevering, die gaat over de toekomst van Groningen en het gas.