Schotse premier prikt datum voor nieuw referendum over onafhankelijkheid

Correspondent Fleur Launspach:

"In het vorige referendum in 2014 stemde Schotland nog tegen onafhankelijkheid. Maar in de tussentijd is er een boel veranderd, met Brexit als de grootste katalysator die de onafhankelijkheidsroep in Schotland weer zuurstof heeft gegeven.

Schotland stemde namelijk ruim tegen Brexit, maar toch werden ze aan hun haren uit de EU gesleept. Ze zitten immers vast aan het Verenigd Koninkrijk. Pijnlijk voor veel Schotten; niet alleen werd hun uitslag overruled, ze moesten ook tegen hun zin in een club verlaten waar ze zich verwant mee voelen.

Premier Sturgeon is na de taferelen in de Spaanse regio Catalonië echter niet van plan om een illegaal referendum te houden. Dat is bij de Catalanen niet goed afgelopen. Als het antwoord van Downing Street 'nee' blijft, zal ze het zoeken bij de gerechtshoven. Dat kan wel betekenen dat de datum die ze nu in gedachten heeft - oktober 2023 - wat optimistisch is."