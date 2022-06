US District Court for the Southern District of New York / AFP

NOS Nieuws • vandaag, 20:37 Ghislaine Maxwell krijgt 20 jaar cel voor betrokkenheid bij misbruik Epstein

De Britse Ghislaine Maxwell, de handlanger van miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, moet twintig jaar de cel in. Dat heeft een rechtbank in New York bepaald. De 60-jarige Maxwell is veroordeeld voor betrokkenheid bij het seksueel misbruik door haar ex-partner Epstein.

Amerikaanse aanklagers eisten dat Maxwell 30 tot 55 jaar achter de tralies zou verdwijnen. Maxwell werd eind vorig jaar al schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes, die vervolgens misbruikt werden door Epstein.

De aanklagers stelden dat Maxwell tussen 1994 en 2004 een "rol speelde in het gruwelijke seksuele misbruik van meerdere jonge tienermeisjes". De aanklagers onderstreepten dat Maxwell de meisjes doelbewust uitkoos om seksueel uitgebuit te worden. Zelf ontkende zij schuld.

Cadeaus en connecties

Vier vrouwen getuigden in de rechtbank tegen Maxwell. Ze vertelden over het misbruik in de jaren 90 en 2000 in huizen van Epstein in Florida, New York en New Mexico.

Volgens de slachtoffers had Maxwell een cruciale rol bij het faciliteren van het misbruik. Ze zou de meisjes cadeaus hebben gegeven en hebben beloofd dat Epstein zijn connecties en rijkdom voor hen zou inzetten. Uiteindelijk haalde ze de slachtoffers over om massages te geven aan Epstein. Daarna begon het misbruik dat steeds verder uit de hand liep.

Jeffrey Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Hij zat opgesloten in afwachting van zijn zaak. Elf maanden na zijn dood werd Maxwell opgepakt. Twee dagen geleden werd duidelijk dat Maxwell in de gevangenis in de gaten werd gehouden, zodat zij geen zelfmoord zou plegen.