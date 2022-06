Luchtruim boven gevangenis Vught dicht uit vrees voor vluchtpogingen

De maatregel is genomen vanwege een verhoogd risico op vluchtpogingen, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. "En om te bestrijden dat er inlichtingen via luchtfoto's verzameld worden en smokkelwaar via de lucht binnenkomt."

Het ministerie geeft geen details over welke aanwijzingen er zijn voor mogelijk aanstaande vluchtpogingen of verkenningsvluchten. Wel wordt gesteld dat het geen "acuut risico" betreft.

Het nieuws komt op de dag dat er levenslang is geëist tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten in het Marengo-proces. Taghi en een aantal andere verdachten in dit megaproces zitten vast in de extra beveiligde gevangenis in Brabant. Ook bekende criminelen als Willem Holleeder en Mohammed Bouyeri zitten in de EBI.