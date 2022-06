150 huizen beschadigd door windhoos Zierikzee, sommige onbewoonbaar

Spoor van vernieling

Burgemeester Jack van der Hoek sprak op de persconferentie zijn waardering uit voor iedereen die te hulp schoot in de nasleep van de tornado. "De impact op onze gemeenschap is groot. Toen ik de getroffen wijk in ging, zag ik buren met hun armen om elkaars schouders. Het zegt iets over de hechtheid van onze gemeenschap."