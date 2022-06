Burgemeester over windhoos: ‘Veel last gehad van mensen die kwamen kijken’

In samenwerking met

Volgens de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben hulpverleners vanmiddag veel last gehad van mensen die kwamen kijken naar de gevolgen van de windhoos in Zierikzee.

Burgemeester Van der Hoek zei dat op een persbijeenkomst. "We hebben gezien dat de wegen volstroomden en dat is zeker hinderlijk geweest voor hulpverleners" zei hij. Hij roept mensen nogmaals op om niet naar de Zeeuwse plaats te komen. Alleen bewoners mogen de stad in.