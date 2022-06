Levenslang geëist tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten

In het Marengo-proces heeft het Openbaar Ministerie levenslang geëist tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vier medeverdachten. Ze zijn volgens het OM verantwoordelijk voor zes liquidaties, drie moordpogingen en het treffen van voorbereidingen voor nog eens vier liquidaties.

"Het geweld van deze organisatie is ontwrichtend gebleken", zei de officier van justitie. De verdachten behandelden mensenlevens "als een wegwerpartikel". Ze zouden er vooral op uit zijn geweest om angst te zaaien, zodat niemand naar de politie zou stappen.

De verdachten hebben tijdens het proces vooral gezwegen. Niemand heeft iets bekend of ontkend. Dat werkt niet in hun voordeel, zei de officier: "Geen van de verdachten heeft ook maar een begin van een blijk van medeleven geuit."

Leven en dood

De 44-jarige Taghi heeft volgens het OM alle moordopdrachten uitgevaardigd. "Hij bepaalt op welke manier de slachtoffers moeten worden doodgeschoten. Hij is degene die daadwerkelijk alle beslissingen neemt. Die beslissingen gaan over leven en dood", aldus de officier.

Gekleed in een grijs shirt hoorde Taghi ogenschijnlijk rustig aan hoe het OM hem koppelde aan een hele waslijst aan feiten. Hem wordt ook aangerekend dat hij zelf altijd "op veilige afstand bleef" en de risico's steeds bij de uitvoerders legde.

Mario R. zou schutters en spotters (die doelwitten observeren) hebben aangestuurd. Een van die spotters was Achraf B. Hij zou in tien maanden tijd betrokken zijn geweest bij drie moorden, twee moordpogingen en de voorbereiding van een moord.

Kroongetuige

Tegen kroongetuige Nabil B. eist het OM zoals afgesproken 10 jaar cel. Hij zou onder meer doelwitten hebben geobserveerd en vuurwapens hebben getest. De strafeis valt de helft lager uit dan normaal omdat hij volgens het OM als kroongetuige "naar waarheid" verklaringen heeft afgelegd over een groot aantal zaken.

Dat B. loog over een telefoon die hij stiekem in de gevangenis had, hoeft volgens de officier van justitie geen gevolgen te hebben.