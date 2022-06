Wekdienst 28/6: Eis verwacht in Marengo-proces • Mogelijk meer boerenacties

Goedemorgen! Boeren hebben voor vandaag opnieuw acties aangekondigd; waar en hoe ze actie willen voeren, is onduidelijk. En in het Marengo-proces komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.

Eerst het weer: Vandaag is het zonnig en droog met in de middag kleine stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt 22 tot 25 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

In een verlaten vrachtwagen in de Amerikaanse stad San Antonio zijn 46 dode migranten gevonden . Zestien mensen werden levend aangetroffen, onder wie vier kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De lokale brandweercommandant zegt dat de gewonden kampten met oververhitting en hitteberoerte. Ten tijde van de vondst was het bijna 40 graden in San Antonio. Er was geen spoor van water in de vrachtwagen, zei de brandweerfunctionaris. Daarnaast leek de koeling van de truck niet te werken.