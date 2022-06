AFP

NOS Nieuws • vandaag, 16:11 Recordaantal Duitsers verlaat katholieke kerk, onder meer vanwege misbruik

Er hebben zich vorig jaar bijna 360.000 Duitsers uit laten schrijven bij de katholieke kerk; een recordaantal. Het zijn er een stuk meer dan in het vorige recordjaar 2019. Toen liepen er zo'n 272.000 Duitsers weg bij de katholieke kerk.

Volgens de Duitse bisschoppenconferentie heeft het hoge aantal kerkverlaters voornamelijk te maken met het onder de pet houden van seksueel misbruik binnen de kerk. Sinds de jaren zeventig maakten zeker 200 mensen die werkzaam waren voor het aartsbisdom Keulen zich schuldig aan misbruik.

Een rapport daarover uit 2020 werd niet openbaar gemaakt. De Keulse aartsbisschop Rainer Woelki kreeg veel kritiek op zijn aanpak. In maart liet hij daarom weten te vertrekken als aartsbisschop.

Toegewijde gelovigen

In het aartsbisdom verdubbelde het aantal vertrekkers ruim tot meer dan 40.000. De plaatsvervanger van de aartsbisschop, Markus Hofmann, zegt dat het "pijnlijke proces om in het reine te komen met het verleden het vertrouwen van veel mensen in de kerk heeft aangetast".

Voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie Georg Bätzing zegt diep geschokt te zijn over het recordaantal kerkverlaters. Hij spreekt van een "diepe crisis binnen de Duitse katholieke kerk". Volgens Bätzing verlaten ook zeer toegewijde gelovigen de kerk, niet alleen Duitsers die wel ingeschreven stonden, maar niet praktiserend waren.

Ook veel protestantse uittreders

Kerkverlating is geen exclusief probleem van katholiek Duitsland. De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), waarin twintig protestantse stromingen vertegenwoordigd zijn, meldde eerder dit jaar dat het aantal leden voor het eerst onder de 20 miljoen is gezakt. Vorig jaar verlieten 280.000 Duitsers een van de kerken van de EKD.

Voor het eerst is ook minder dan de helft van de Duitsers lid van een katholieke of protestantse kerk. 26 procent van de Duitsers staat ingeschreven als katholiek, 23,7 procent is ingeschreven bij de EKD.