Advocaat wil toch herziening Deventer moordzaak, na afsluiten onderzoek

Hoe zat het ook al weer?

De Deventer moordzaak draait om de dood van de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Daar werd haar financieel adviseur Ernst Louwes in eerste instantie voor vrijgesproken. Later, in hoger beroep, werd hij wel veroordeeld.

Weer later moest de zaak over, toen een gevonden mes niet het moordwapen bleek te zijn. Bij de nieuwe behandeling van de zaak was dna-materiaal van Louwes dat op de blouse van het slachtoffer was gevonden voldoende om hem alsnog tot twaalf jaar cel te veroordelen. De straf heeft hij inmiddels uitgezeten. Louwes heeft altijd ontkend dat hij de dader is. Hij deed dat ook in 2009 in een autobiografie, een dag nadat hij was vrijgelaten.

De moordzaak is een van de meest controversiële zaken uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Rondom de zaak ontstond een hooglopende publieke discussie over de vraag of er sprake was van een gerechtelijke dwaling.

Opiniepeiler Maurice de Hond was bijvoorbeeld stellig overtuigd van de onschuld van Louwes. Hij wees meerdere keren de klusjesman van de weduwe aan als dader, maar De Hond werd daarvoor veroordeeld wegens smaad. Terwijl misdaadjournalist Peter R. de Vries juist betoogde dat Louwes de dader wel was. Vorig jaar kwam er een film uit over de zaak: De Veroordeling. Ook werd er een podcast over gemaakt: De Deventer Mediazaak.