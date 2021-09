Deventer moordzaak verfilmd: 'Fake news avant la lettre'

De Hond raakte precies de juiste snaar, redeneert Haan. Hij positioneerde zich als onverbiddelijke strijder tegen de arrogante elite. "Dat speelde in die tijd. Fortuyn was net vermoord en journalisten zochten naar wat ze hadden gemist. De onderbuik kwam veel aan het woord. Justitie nam ook de vlucht naar voren en nodigde De Hond uit om te komen praten. 'Kijk, we luisteren naar het volk'."

Haan steekt daarbij ook de hand in eigen boezem. Toen justitie op aandringen van De Hond nieuw onderzoek aankondigde, bood Haan hem een uitgebreid podium in het programma Netwerk. "Ik kan dat tot de dag van vandaag redactioneel verantwoorden: het was een nieuwsfeit waar je niet omheen kon. Maar soms is iets journalistiek verantwoord, en deugt het toch niet. Ik ben blij dat ik vervolgens heb uitgezocht hoe het dan echt zat."

Die boodschap is tegenwoordig nog belangijker dan toen hij zijn boek schreef in 2010, denkt Haan. "Dit was fake news avant la lettre. Tegenwoordig worden we omgeven door complotten, nepnieuws en misinformatie en niet iedereen ziet het risico. Daarom is het goed een spiegel voor te houden."

De Veroordeling als vaccinatie tegen nepnieuws. "Ik hoop dat mensen die de film zien gaan denk: ho eens even, ik dacht ook dat die klusjesman niet helemaal deugde. Dat de uitbarsting van Louwes in de rechtszaal niet geacteerd kon zijn. Misschien dat mensen dan nu ook bij zichzelf nagaan wat ze over andere zaken denken. Corona, klimaatverandering, wat voor discussie dan ook."