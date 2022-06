Alarmerende RIVM-memo over vastlopen zorg werd niet met ziekenhuizen gedeeld

Deskundigen spreken van een gemiste kans. Volgens toenmalig IC-chef Gommers is de memo niet besproken in de OMT-vergadering van 27 februari, waaraan ook het RIVM deelnam. "Als hier ook maar een deel van was besproken, had ik direct aan de bel getrokken. Uiteindelijk deed ik dat pas op 8 maart, toen ik een telefoontje kreeg van de Europese IC-vereniging."

Jan Kluytmans (nu UMC Utrecht, eerder Amphia in Breda) zegt "erg verbaasd" te zijn over de memo. Hij maakte begin maart 2020 eigen berekeningen over de verwachte druk op de Brabantse ziekenhuizen.

"Toen we die berekeningen aan het ministerie lieten zien, vielen ze daar van hun stoel", zegt Kluytmans.

Wat is gebeurd met de memo?

Bart Berden, bestuurder van het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg snapt niet dat de memo niet is gedeeld. Ook Amsterdam UMC-bestuurder Mark Kramer, als voorzitter van het Regionale Overleg Acute Zorg Noord Holland/Flevoland destijds intensief betrokken bij de crisisaanpak, is benieuwd over de bestuurlijke route van de memo.

"Voor mij is daarom de grote vraag op welk bureau bij het RIVM of het ministerie van VWS de formele gang van deze memo is gestokt en waarom dat is gebeurd", zegt Kramer. "Deze kennis had bij de veiligheidsregio's en de GGD GHOR ingebracht moeten worden. Die hadden dan tijdig zorgpartners, zoals ziekenhuizen in hun regio, kunnen betrekken bij voorbereidingen."

Volgens Berden had ook het patiëntenspreidingssysteem LCPS al eerder opgestart kunnen worden. "Ik had dit heel graag eerder geweten. Dan hadden we al kunnen opschalen en als zorginstellingen elkaar veel eerder hebben opgezocht. Ik had dan ook direct meer persoonlijke beschermingsmiddelen ingekocht. Nu gingen de vliegtuigen vol mondkapjes in februari nog naar China."