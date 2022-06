Iran lanceert omstreden raket vlak voor hervatting overleg atoomprogramma

Iran heeft met succes een raket getest om satellieten van zo'n 220 kilo in een baan om de aarde te kunnen brengen, meldt de Iraanse staats-tv. De lancering is omstreden: zo waarschuwen de Verenigde Staten dat de Zuljanah-raket ook kan worden uitgerust met kernkoppen voor de lange afstand.

De raketproef volgt een dag nadat Iran met de Europese Unie afspraken had gemaakt over hervatting van de gesprekken over het Iraanse atoomprogramma.

Bij eerdere lanceringen heeft de VS gewezen op een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Daarin wordt Iran gevraagd geen raketten te lanceren die een nucleaire lading kunnen vervoeren. Iran zegt dat het geen kernwapens ontwikkelt en dat het ruimtevaartprogramma geen militair doel dient.

Het is de tweede keer dat er met de Zuljanah een test is gedaan. Het land heeft sinds 2009 al verschillende satellieten in de ruimte gebracht en heeft ook ambities op het gebied van bemande ruimtevaart.

Maandenlange impasse

Met de nieuwe afspraak tussen de EU en Iran komt er een einde aan een maandenlange impasse. EU-buitenlandcoördinator Borrell was vrijdag in Teheran. Hij verwacht dat de gesprekken binnen een aantal dagen worden hervat. Of de Verenigde Staten op een of andere manier daarbij betrokken worden, is niet duidelijk.

Over het nucleaire programma van Iran wordt al jaren gepraat. Het Westen en Iran sloten in 2015 een akkoord. In 2018 werd de deal door president Trump opgeblazen en werden de sancties tegen Iran aangescherpt.

Hoe is het dagelijks leven in Iran? Correspondent Daisy Mohr sprak met inwoners van de hoofdstad Teheran: