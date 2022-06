Iran bereid om weer te onderhandelen met VS over nucleaire deal

In 2015 werd een akkoord gesloten tussen Iran, de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, China, Rusland en de EU. Daarin werd afgesproken dat Iran zijn uranium niet boven 3,67 procent mag verrijken, in ruil voor het versoepelen van economische sancties tegen het land.

Onder de Amerikaanse president Trump trok de VS zich in 2018 terug uit het akkoord. Iran achtte zich toen ook niet meer gehouden aan de afspraken. Inmiddels verrijkt Iran uranium tot 60 procent. Voor een kernwapen is een verrijking van minstens 90 procent nodig.

Er is Iran veel aan gelegen opnieuw een akkoord te sluiten, één dat dit keer wel standhoudt. Het land heeft veel last van de sancties en bevindt zich in een grote economische crisis. Daarom willen de Iraniërs garanties dat Amerika zich niet weer terugtrekt als een hernieuwde atoomdeal van kracht wordt.