Nog altijd zware sancties voor Iran: 'Waar je ook bent, mensen klagen over hoge prijzen'

Een breekpunt voor Iran is de weigering van de Amerikanen om de Revolutionaire Garde van de lijst van terroristische organisaties te halen. De Revolutionaire Garde is het elitekorps van het Iraanse leger en is ook actief in onder andere Syrië, Irak en Jemen. Izadi: "Als ze aan dat idee vasthouden, zal het vooruitzicht op een deal steeds kleiner worden. Het is een relatief klein punt waarop de Amerikanen good will moeten laten zien. Als ze niet bereid zijn om dat te doen, dan is het een teken dat het allemaal niet gaat lukken."

Ook wil Iran garanties dat de Verenigde Staten zich niet opnieuw zullen terugtrekken uit het akkoord, zoals Trump in 2018 deed. Dat heeft het schaarse vertrouwen nog verder geschaad. Izadi: "Het lijkt erop dat zowel Iran als de VS niet binnenkort wil aankondigen dat een terugkeer naar de deal mislukt is. Iran zal geen mislukking willen aankondigen en de VS heeft ook geen goede reden om dat te willen doen. Zolang er een zekere mate van hoop is, denk ik dat beide partijen bereid zijn om het nog wat meer tijd te geven."