Onderhandelaars 'heel dicht bij' hernieuwde atoomdeal Iran

Een akkoord over het Iraanse atoomprogramma lijkt binnen handbereik. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell zijn de onderhandelaars "heel dicht bij" een hernieuwde deal, zei hij op een conferentie in Qatar.

Eerder deze maand liet Borrell al weten dat de tekst van het akkoord praktisch klaar was, maar dat de gesprekken waren gepauzeerd vanwege "externe factoren".

Vertraging door Oekraïne-oorlog

Waarschijnlijk bemoeilijkte de oorlog in Oekraïne de onderhandelingen. Moskou wilde van de VS garanties dat de sancties tegen Rusland vanwege de invasie niet de handel tussen Rusland en Iran zou treffen. Het is onduidelijk of daar nu afspraken over zijn gemaakt.

Vandaag reist Enrique Mora, die namens de EU de onderhandelingen in Wenen in goede banen leidt, naar Teheran om daar te spreken met de Iraanse hoofdonderhandelaar. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Amir-Abdollahian dat een deal op korte termijn mogelijk is als de VS zich pragmatisch zou opstellen.

VS onderhandelt indirect

Het akkoord uit 2015 was bedoeld om te voorkomen dat Iran ooit kernwapens zou ontwikkelen, hoewel de Iraanse autoriteiten altijd hebben ontkend dat van plan te zijn. In ruil daarvoor werden sancties tegen Iran geschrapt.

Toenmalig president Trump van de VS trok zijn land in 2018 terug uit de deal, waarna ook Iran het akkoord opzegde. Het land besloot vervolgens uranium te verrijken tot een hogere zuiverheid dan onder de eerdere afspraken was toegestaan.

Onder Trumps opvolger Biden zijn de gesprekken met Iran over een hernieuwde overeenkomst hervat. Het afgelopen jaar onderhandelden Iran, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland, de VS en het VK daarover in Wenen. Begin deze maand bezocht het hoofd van het internationale atoomagentschap IAEA nog de Iraanse hoofdstad Teheran.

De VS onderhandelde in Wenen overigens indirect met Iran en heeft steevast gewaakt voor te veel optimisme rond het hernieuwde atoomakkoord.