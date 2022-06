Woekerwinsten graanhandel, maar honger in Afrika: 'Perverse tegenstelling'

Maar waardoor is het graan zoveel duurder geworden? Wie bepaalt de prijzen? In feite gebeurt dat door handelaren die het grootste deel van de voorraden opkopen, zegt De Steenhuijsen Piters. De toekomstige voorraden, want het graan dat nu in de silo's ligt, is al verkocht voordat het werd ingezaaid.

Na de oogst komt het meeste graan bij een handjevol kopers terecht: een rijtje wereldwijd opererende handelaren dat na fusies in de afgelopen decennia van enkele tientallen is gekrompen tot vier multinationals. Die worden de ABCD's genoemd: ADM, Bunge, Cargill en Louis Dreyfus. Ze zijn niet zo bekend, want ze handelen vooral in bulkgoederen en maken producten als veevoer, maissiroop of bloem, niet meteen iets voor in het oog springende advertentiecampagnes. Maar machtig zijn ze wel: Cargill is de zevende voedingsgigant ter wereld, na bedrijven als Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, Philip Morris en Unilever.

Die vier handelen in meer dan 70 procent van het graan en verkopen het door aan de hoogste bieder. En dat, vervolgt de onderzoeker, begint overeenkomsten met een monopolie te vertonen. "Die multinationals beheersen de graanmarkt en kunnen de prijzen manipuleren." Of ze onderling afspraken maken, is niet bekend.

Psychologie

Doordat er op dit moment op de wereldmarkt minder aanbod is, stijgt de prijs die de ABCD's kunnen vragen. De multinationals doen niets onrechtmatigs volgens de wereldhandelsregels. "Graan wordt behandeld als een commodity als olie of steenkool, en ze willen hun eigen productlijnen en omzet veiligstellen. Ze kijken naar de beschikbare voorraad, hoeveel ze zelf nog hebben. Maar er zit ook veel psychologie bij, net als op de aandelenmarkt. Er is een prijsopdrijvend effect door de oorlog, maar ook door problemen bij de leveranciers door covid-19 en klimaatverandering."

In hoeverre is de Russische president Poetin dan schuldig aan de huidige voedselcrisis? "Goede vraag", zegt de onderzoeker. "Feit is dat hij een oorlog is begonnen die de markt voor granen enorm instabiel maakt."

Inmiddels zijn er ook steeds meer aanwijzingen dat Rusland geplunderd graan uit bezet Oekraïens gebied via de Krim (zoals op deze beelden te zien zou zijn) naar het bevriende Syrië exporteert, van waaruit het dan weer zou worden aangeboden aan hulpbehoevende landen.

Intussen zijn er naast de oorlog meer bedreigingen voor de voedselketen. NOS op 3 zette ze op een rij: