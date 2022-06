Duitsland zoekt op G7 naar juiste houding tegenover China

Vanaf vandaag komen de leiders van bijna alle grootste economieën ter wereld samen voor de G7-top in een kasteel in Zuid-Duitsland. De tweede economie van de wereld, China, is als niet-democratie geen onderdeel van de top. Toch speelt het land een belangrijke rol, zeker voor Duitsland, waar de druk om onafhankelijker te worden van China groeit.

"Dit ben ik met mijn moeder en mijn zusje." De Oeigoer Haiyuer Kuerban zit thuis in Berlijn aan zijn eettafel en houdt een foto omhoog die hij altijd in zijn portemonnee met zich meedraagt. De foto is ongeveer zeventien jaar geleden genomen, kort voordat Kuerban vanuit de provincie Xinjiang naar Duitsland kwam. Sindsdien heeft hij hen niet meer gezien, ook telefonisch contact is moeizaam.

Zijn moeder verdween enkele jaren terug voor langere tijd van de radar, vertelt hij, en toen hij haar daarna weer kon spreken was ze veranderd, voorzichtiger. Hij vreest dat ze in de tussentijd gevangen is gezet, net zoals veel van zijn andere familieleden onder druk zijn gezet door de Chinese regering. Dat is lastig te controleren, maar komt wel overeen met verhalen van andere Oeigoeren en informatie over anderen die onlangs uitlekte in de 'Xinjiang files'.

Openlijk verzet

Kuerban denkt dat de Chinese regering zijn familie onder druk zet omdat hij zelf sinds dat hij in Duitsland is zich openlijk is gaan afzetten tegen de onderdrukking van Oeigoeren door de Chinese regering. Hij sloot zich bijvoorbeeld aan bij het World Uyguhr Congress, een belangenorganisatie met hoofdkantoor in Duitsland.

Tegelijk zag hij hoe de Duitse regering omging met China. "Politiek correct gezegd zijn we zeer gefrustreerd."

Hij kiest zijn woorden zorgvuldig, en benadrukt dat Duitsland wel altijd China op alle internationale platforms heeft aangesproken op de mensenrechtenschendingen. "Maar uiteindelijk gingen economische belangen altijd boven mensenrechten."

En dat heeft een verkeerd signaal aan de Chinese regering afgegeven, aldus Kuerban. Dat signaal, in zijn woorden: "Ja, het is erg wat u doet. Maar u kunt doen wat u wilt, zolang de handel maar doorgaat." Hij denkt dat China mede daardoor steeds verder durfde te gaan met de onderdrukking.

Duitse auto's voor de Chinese middenklasse

Duitsland heeft handel met China jarenlang gestimuleerd. Met name grote bedrijven in de chemie, elektronica en de auto-industrie konden goede zaken doen met goedkope arbeidskrachten. Duitse bedrijven konden hun producten steeds beter slijten aan de rijker wordende Chinese middenklasse. Alleen al tijdens het bondskanselierschap van Angela Merkel vervijfvoudigde de export naar China.

Voor enkele bedrijven zoals Volkswagen en Siemens is China een onmisbare markt geworden. Afgelopen jaar haalde Volkswagen daar 40 procent van alle omzet.