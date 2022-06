Kabinet komt komende week met plan voor nieuwe kerncentrales

De enig werkende kerncentrale in Nederland staat aan de Westerschelde in het Zeeuwse Borssele. De VVD wil dat de twee grote nieuwe centrales in Borssele worden gebouwd omdat daar al kennis en ervaring is.

Ook staat er de kernafval-opslag COVRA. Het kernafval kan daar honderd jaar worden bewaard. Er ligt nu ongeveer anderhalve zeecontainer aan kernafval dat sinds de jaren 70 door Borssele is gemaakt en er kan nog meer bij. "We kunnen dit gebouw in stukken uitbreiden", zegt directeur Verhoef. "Het ligt er veilig, het stralingsniveau is hier lager dan bij de meeste mensen thuis."

Maar het kernafval blijft nog duizenden jaren actief. Jetten: "We zijn aan het sparen voor een permanente opslag waar het afval heel lang kan blijven."