Vroegkomers veroorzaken lange rijen Eindhoven Airport

Lange rijen en chagrijnige gezichten vandaag op Eindhoven Airport. Sommigen missen hun vlucht. Net als Schiphol kampt de luchthaven met een personeelstekort bij de beveiliging, maar de rijen en de wachttijd worden vooral veroorzaakt door vroegkomers.

"Wij adviseren reizigers om 2,5 tot 3 uur vantevoren aanwezig te zijn. Maar we zagen nu dat er mensen zijn die 4 of 5 uur eerder kwamen", zegt een woordvoerster van Eindhoven Airport bij Omroep Brabant. "Dat is niet handig."

Het is niet de eerste keer deze week dat er lange rijen buiten bij het luchthavengebouw in Eindhoven staan. Gisterochtend was dat ook al het geval, ondanks de waarschuwing op de website om niet te vroeg te komen. Die waarschuwing wordt door veel passagiers in de wind geslagen. "We zien dat mensen weer te vroeg naar het vliegveld komen, net zoals de afgelopen dagen. Er staan mensen in de rij die pas om vier uur 's middags hun vlucht moeten halen", aldus de woordvoerster vanochtend.

Buiten in de regen

Het gevolg is soms langdurige vertragingen, of vliegtuigen die vertrekken zonder alle passagiers aan boord.

Ook op Schiphol stonden vanochtend weer lange rijen. Robert Heinsbroek, een passagier op weg naar Spanje, vertelt dat hij 2,5 uur in de rij stond. "De tent die ze daar voor de deur hebben neergezet, was afgesloten. Dus stonden we buiten in de regen. We kregen geen flesje water, niks", zegt hij. Uiteindelijk kon hij, net op tijd, aan boord van het vliegtuig gaan. Het vliegtuig vertrok exact volgens schema.