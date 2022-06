Meeuwen in de Rotterdamse haven worden 'weggesnackt' door de vos

Tientallen vossen richten "een massaslachting" aan onder meeuwen en andere broedvogels in de Rotterdamse haven. De meeuwenkolonie is gehalveerd.

"Hier op dit lege haventerrein bij de Euromax Terminal zaten vroeger 3000 meeuwen te broeden. Moet je nu kijken: er zit er niet één meer", zegt Jan Putters van Havenbedrijf Rotterdam bij Rijnmond. "Allemaal weggesnackt door de vos."

"Van de kleine mantelmeeuw kwam oorspronkelijk een derde van de Europese populatie in onze haven voor. In 2008 hadden we nog 30.000 paartjes. Vorig jaar telden we nog maar 16.000 koppels. Nu komen we uit op slechts 14.000 paartjes", vervolgt Putters, verantwoordelijk voor het groen- en natuurbeheer binnen het Havenbedrijf. "De aantallen dalen gigantisch, en niet alleen bij de kleine mantelmeeuw. Ook de zilvermeeuw en de zwartkopmeeuw staan onder druk."

Ideale broedplek

Het hobbelige haventerrein was een jaar of tien geleden de ideale broedplek, op het uiterste puntje van de Tweede Maasvlakte. Een leeg, met zand opgespoten terrein met hier en daar wat struiken en gras. De enkele bezoeker werd verjaagd door krijsende meeuwen die hun territorium verdedigen of hun jong waarschuwden voor gevaar. Maar nu zijn er geen meeuwen en geen nesten meer. Putters: "In het verleden zaten hier echt honderden meeuwen te broeden. Nu is het bedroevend leeg."

De 'massaslachting' onder de vogels, zoals Putters het noemt, gaat gelijk op met de onstuimige opkomst van de vos in het havengebied. Drie jaar geleden stuurde een collega Putters voor het eerst een bericht dat hij een vos had gezien. "Ik geloofde het eerst niet en zei: stuur maar een foto als bewijs. Die kreeg ik al snel. Sindsdien is het heel hard gegaan. Vorig jaar telden we twintig vossen. Inmiddels hebben we er veertig. Als dit zo doorgaat hebben we er straks honderd."