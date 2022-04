Het gaat slecht met hazen en konijnen, daarom zijn er komend jachtseizoen beperkingen

Jachtseizoen geopend

Het jachtseizoen wordt geopend in augustus en sluit in januari. Wanneer er gejaagd mag worden verschilt per dier. Deze seizoenen worden door de Rijksoverheid vastgesteld. In die periode mogen jagers op hun terrein de wildstand in hun jachtgebied duurzaam benutten voor consumptie. Tellingen van de dieren bepalen hoeveel en waar.

De Wet natuurbescherming maakt een onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Maar deze drie jachtvormen worden in de volksmond alle drie aangeduid als jacht.

Bron: Nederlandse Jagersvereniging