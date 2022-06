Trimbos waarschuwt: levensgevaarlijke mdma-vloeistof in omloop

Het Trimbos Instituut heeft begin juni twee keer levensgevaarlijke mdma-vloeistoffen aangetroffen. De vloeistof werd ingeleverd bij locaties waar gebruikers hun drugs laten testen.

De vloeistoffen bevatten bijna pure mdma. Bij inname van slechts een kleine hoeveelheid kan dit ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De vloeistof is lichtbruin van kleur en werd verkocht als harddrug mdma.

Eerder doken er al champagneflessen op waar vloeibare mdma zat. Deze werden onder meer in Nederland, België en Duitsland aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam in februari met een waarschuwing. Later doken er meer flessen met mdma op.

Mdma is de werkzame stof in xtc-pillen. Daarnaast wordt het ook vaak gebruikt in poedervorm. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor het gebruik van vloeibare mdma. Het doseren is lastig, waardoor het gebruik extra gevaarlijk is, "omdat je nooit kan weten hoe sterk de vloeistof is".

Dit kan ervoor zorgen dat de lever, nieren en/of hart van de gebruiker niet goed meer werken. De gebruiker kan hierdoor in ernstige gezondheidsproblemen komen en uiteindelijk zelfs overlijden, zo schrijft het Trimbos Instituut in een verklaring.