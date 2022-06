Boa's krijgen wapenstok en handboeien: 'Vak is geprofessionaliseerd'

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) kunnen per 1 juli worden uitgerust met een korte wapenstok. Ook krijgen ze op termijn handboeien in hun standaarduitrusting. Dat heeft minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt in een Kamerbrief.

Gemeenten die hun boa's een wapenstok willen geven, moeten daarvoor wel eerst een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van politie, justitie en burgemeester. Het advies gaat vervolgens naar de minister, die uiteindelijk beslist.

In de loop van 2023 krijgen boa's ook toegang tot het rijbewijzenregister van de RDW. Hiermee kan een boa zonder tussenkomst van de politie de identiteit van iemand vaststellen zonder identiteitsbewijs.

13 miljoen voor extra capaciteit

Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond is blij met het besluit van de minister. "Een heel goede uitkomst, er was lang koudwatervrees hierover", zegt hij. "Boa's werden ook lang niet voor vol aangezien, maar het vak is geprofessionaliseerd. Je hebt er een tweejarige mbo 3-opleiding voor nodig, die gelijk is aan een opleiding tot politiesurveillant. Daarom is het goed dat hun uitrusting ook wordt uitgebreid."

Tot nu toe krijgen boa's alleen geweldsmiddelen als aangetoond kan worden dat het aantal geweldsdelicten waar ze mee te maken krijgen is toegenomen. Neemt dat geweld weer af, dan kon de uitrusting weer worden aangepast.

"Dit terwijl de noodzaak om het geweldsmiddel te mogen dragen voor de boa mogelijk nog steeds aanwezig was", zegt Yeşilgöz in haar brief. "Dit vereiste sluit niet aan bij de praktijk, staat in de weg van een zuivere risico-inschatting en leidt tot ongewenste uitkomsten."

Gevoel van veiligheid

In 2020 vroegen boa's om een wapenstok en pepperspray omdat het geweld dat tegen hen gebruikt werd toenam. De druppel was een mishandeling op het strand in IJmuiden. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie voelde daar niet veel voor. Volgens hem moest het "geweldsmonopolie" bij de politie blijven.

Daarna veranderde hij van mening en stond hij op verschillende plekken in het land proeven met de wapenstok toe. Eind vorig jaar maakte NH Nieuws de balans op van de proef in Noord-Holland. Hieruit bleek dat de stokken niet veel ingezet waren, maar dat het dragen ervan wel het gevoel van veiligheid bij de boa's vergrootte.