Tevredenheid over proef wapenstok bij boa

Boa's in Noord-Holland die bij wijze van proef een wapenstok mogen dragen, gebruiken die weinig. "Ik had verwacht dat de wapenstok wel vaker gebruikt zou worden", zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

Sinds begin dit jaar dragen boa's in tien gemeenten een jaar lang een wapenstok bij zich. Het experiment loopt in vijf Noord-Hollandse gemeenten en in Capelle aan den IJssel, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Zoetermeer en Zuidwest-Friesland.

NH Nieuws maakte de balans op in Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Velsen en Zandvoort. Tot nu toe zijn de stokken niet veel ingezet. In Alkmaar en Hoorn is de stok nog helemaal niet gebruikt.

'Wapenstok vergroot veiligheidsgevoel bij boa'

Boa's in Velsen, de gemeente heeft er zes, haalden hun wapenstok tot nu toe vijf keer uit de holster. Eén keer is er met de wapenstok geslagen. In Zandvoort deelde een buitengewoon opsporingsambtenaar er twee keer een klap mee uit.

Zandvoort zegt positief te zijn over de proef. De gemeente wil er graag mee verder. Ook Hoorn is tevreden. De wapenstok vergroot het gevoel van veiligheid onder het Team Handhaving, zegt een woordvoerder.

Burgemeester Halsema van Amsterdam schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat in 10 van de 11 gevallen dat de wapenstok in haar gemeente is gebruikt, dat terecht was. In Amsterdam mogen twintig boa's met een wapenstok op pad.

Niet onomstreden

De vakbond voor buitengewoon opsporingsambtenaren wil dat een wapenstok tot de standaarduitrusting van een boa gaat behoren. Volgens de BOA Bond neemt de agressie tegen handhavers toe en schrikt een wapenstok af.

Wapenstokken bij boa's zijn niet onomstreden. Organisatie Controle Alt Delete strijdt tegen buitenproportioneel geweld binnen de wetshandhaving en is bezorgd. "Uit onderzoek onder politieagenten blijkt dat wanneer wetshandhavers meer geweldsmiddelen krijgen, ze die ook meer zullen gebruiken", zegt een woordvoerder.