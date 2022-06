Politie 'zoekt gericht' naar boeren die snelwegverbod overtraden

Politiechef Willem Woelders zei gisteren in Nieuwsuur dat hij niet de indruk had dat de politie steken heeft laten vallen. Hij benadrukte dat er vooraf met de boerenorganisaties is gesproken. "En dan zie je dat er kennelijk door grote groepen onderling is afgesproken om toch massaal de snelweg op te gaan. Dat hebben we geprobeerd tegen te houden op plekken waar we het konden voorzien, en dat is af en toe ook gelukt. Maar het was zo massaal dat je niet op al die op- en afritten aanwezig kon zijn."

Het was lastig om de trekkers vervolgens de snelweg af te krijgen, zegt Woelders. "Wat ga je doen? Ga je handhaven, zet je ze aan de kant? Stop je ze? Met alle consequenties voor het verkeer dat daar achterop kan rijden?" Uit het oogpunt van de veiligheid is daar volgens de nationaal commandant niet voor gekozen.

De politie wil in overleg met burgemeesters en het kabinet kijken of de aanpak bij een volgend protest, waar dezelfde taferelen dreigen, anders moet. Als het gaat over de inzet van zwaardere middelen of voertuigen, waar bijvoorbeeld de marechaussee over beschikt, dan moeten de bestuurders daarover beslissen, niet de politie. Woelders vraagt zich af of de inzet van legeronderdelen "wel passend is bij dit soort acties", zei hij in Nieuwsuur.

'Afspraken geschonden'

Wat ook onderdeel zal zijn van de evaluatie zijn de afspraken met de boerenorganisaties, zegt de woordvoerder van de korpsleiding vandaag. "Wat hadden we beter en anders kunnen doen? En wat is er vooral wel goed gegaan, want uiteindelijk hebben de boeren gisteren in Stroe toch kunnen demonstreren. Alleen de manier waarop ze daarnaartoe gingen, dat was niet wat wij vooraf met de organisatie hadden besproken. Er zijn aan de voorkant goede afspraken gemaakt over de veiligheid. Negen van de tien keer gaat dat ook goed, maar gisteren zagen we dat de afspraken die zijn gemaakt, zijn geschonden."

Misschien moeten er in de toekomst nog strakkere afspraken gemaakt worden met de organisatie van een protest, zegt de woordvoerder. "Of moet de organisatie misschien nog iets meer doen richting de achterban om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken worden nageleefd."