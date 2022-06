220 km/u op 3 meter hoog: de gewaagde helikopterredding uit Azovstal

De piloot op de vlucht die Buffalo uit deze hel zou halen was de 51-jarig Oleksandr. Hij wist dat de evacuatie de moeilijkste vlucht uit zijn 30-jarige carrière zou worden, maar wilde niet dat de Azov-strijders zouden denken dat de buitenwereld hen was vergeten.

Toch viel voor Buffalo zelf het vertrek in de nacht van 4 op 5 april zwaar. Hij wist dat als hij vertrok zijn water en voedsel naar de achterblijvers zouden gaan. "Maar er was ook pijn. Zij bleven achter en ik liet hen in de steek."

Hij berustte er daarom in toen het er even op leek dat hij zou achterblijven. Bij het inladen had men hem in een donker hoekje van het ziekentransport over het hoofd gezien. Hij was te schor om het geluid van de rotorbladen te overstemmen.

"Vandaag dus niet", dacht hij bij zichzelf, totdat hij iemand hoorde schreeuwen: "Jullie zijn er nog eentje vergeten in de vrachtwagen."

Een laatste bericht

In de cockpit wachtte Oleksandr ondertussen gespannen af. De paar minuten op de grond leken urenlang te duren. Zodra het kon steeg hij op voor de thuisreis.

Een bemanningslid probeerde Buffalo gerust te stellen in de cabine met de verzekering dat ze snel veilig zouden zijn. "Het maakt me niet uit of we aankomen", antwoordde Buffalo. "Ik heb mijn hele leven al eens een helikoptervlucht willen maken, die droom is uitgekomen."

Oleksandr vreesde ondertussen voor al hun levens. Een raket ging vlakbij af en schudde zijn heli "als een speelgoedje" door elkaar. Een tweede helikopter meldde over de radio dat de brandstof opraakte, het was het laatste dat ze van die vlucht hoorden.

Ruwe vlucht

Na de veilige landing in Dnipro werd piloot Oleksandr gevraagd zich bij de geëvacueerde militairen achterin de helikopter te melden. Hij vreesde dat de inzittenden verhaal wilden halen over de ruwe vlucht. "Maar toen ik de deur opende, hoorde ik 'dankjewel'", zegt hij opgelucht.

"Iedereen applaudisseerde", herinnert Buffalo zich dat moment. "We zeiden de piloten dat ze het onmogelijke hadden gedaan."