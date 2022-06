Vluchtelingenwerk: asielzoekers wanhopig door steeds langere wachtrij

De IND worstelt met een tekort aan geld en personeel. De eerste helft van dit jaar zocht de dienst al 500 nieuwe medewerkers voor 170 verschillende functies.

Vorige maand waarschuwde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de problemen bij de IND ook inhoudelijke consequenties hebben: asielaanvragen kunnen niet altijd zorgvuldig genoeg worden beoordeeld.

'Angst vergeten te worden'

Vluchtelingenwerk doet vandaag een "dringend beroep" op staatssecretaris Van der Burg om ervoor te zorgen dat "vluchtelingen die nu in overvolle opvanglocaties verblijven" snel duidelijkheid krijgen.

"In de noodopvang in Leeuwarden bijvoorbeeld", zegt de woordvoerder", verblijven honderden vluchtelingen al ruim een half jaar in een hal met stapelbedden met schotjes daartussen. Vrijwel geen enkele asielzoeker hier heeft al een gesprek met de IND gehad. Vragen via telefoon of mail worden niet of heel laat beantwoord. Vluchtelingen vrezen vergeten te worden."