Iraanse boeren boos over droogte: 'Ons groene paradijs is nu een woestijn'

De Iraanse autoriteiten wijzen dus naar klimaatverandering, extreme temperaturen en de ergste droogte in decennia. Maar veel Iraniërs beklagen zich over de manier waarop er met het water dát er is wordt omgegaan; een gebrek aan planning en beleid. Water wordt ingepikt door grote industrieën en nieuwe dammen hebben volgens hen rivieren uitgedroogd. Op sociale media zijn beelden te vinden van waterbuffels en dode vissen, omgekomen door de waterschaarste in moerasgebieden.

"Mismanagement is absoluut de oorzaak van deze situatie", vertelt Heshmatolah Entekhabi, een milieuactivist. Hij tuurt over de Zayanderood-rivier die door Isfahan stroomt. De historische stad werd rond de Zayanderood gebouwd, maar 'de rivier die leven geeft' ligt nu bijna het hele jaar droog. Isfahani's kunnen hier bijna altijd over de klei onder de beroemde brug door wandelen.

"De Zayanderood is twintig maanden lang volledig opgedroogd geweest. We weten niet of het water hier ooit weer echt zal stromen. En deze situatie is niet uniek voor deze rivier. Overal in het land hebben we problemen die aangepakt moeten worden", zegt Entekhabi.

Op het platteland rondom Isfahan, de derde stad van het land, is het watertekort dan ook enorm. Honderdduizenden boeren uit de omgeving worden daardoor geraakt. Ook Hajj Hormuz (64) kan zonder water zijn pistache- en walnootbomen niet lang meer in leven houden. Hij spoorde boeren uit de omgeving aan om naar de stad te komen en de autoriteiten te confronteren.

Correspondent Daisy Mohr ging bij hem op bezoek op het platteland buiten Isfahan: