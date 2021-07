Protesten door droogte en watertekort zuidwesten Iran, solidariteit in het hele land

Met temperaturen van tegen de 50 graden is het warm in de Iraanse provincie Khoezistan, heel warm. Het is er extreem droog en er is een groot tekort aan water. De bevolking is er klaar mee en demonstreert: ze willen water, en wel zo snel mogelijk. Maar achter de droogteprotesten schuilt meer onvrede.

Half juli begonnen de eerste protesten in de zuidwestelijke regio, die vervolgens ook in steden als Teheran, Isfahan en Mashhad werden georganiseerd. "Het is moeilijk te zeggen hoe groot die protesten zijn en of de dynamiek echt is overgeslagen naar andere steden. Maar ze laten zien dat er solidariteit is voor de mensen in Khoezistan", zegt Peyman Jafari, Iran-deskundige en historicus aan Princeton University.

Er komt weinig beeld- en fotomateriaal uit de regio. "Het is heel moeilijk om video's naar buiten te krijgen. Zelfs mensen in de hoofdstad Teheran weten daardoor niet wat de omvang van de protesten is", zegt Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr. "Ook zijn niet alle video's even makkelijk te verifiëren. Het is overigens niet de eerste keer in Iran dat dit soort vragen onbeantwoord blijven."

Bij de demonstraties van de afgelopen weken grijpen veiligheidstroepen hard in, onder meer met wapens en traangas. Om communicatie over de protesten te bemoeilijken, is het internet in Khoezistan geregeld afgesloten of is de snelheid ervan vertraagd.

Deze beelden zijn wel uit Iran naar buiten gekomen, geverifieerd en verspreid door persbureau Associated Press en Eurovision News. Ze laten de protesten in meerdere steden zien en soms ook de botsingen met de autoriteiten: