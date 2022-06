Kroongetuige Peter La S. na lange radiostilte: OM hoeft niet meer te bellen

De lange tijd spoorloze kroongetuige Peter La S. heeft weer een teken van leven gegeven aan het Openbaar Ministerie. Ruim een jaar geleden zei het OM dat van de man die moest getuigen in het hoger beroep tegen Willem Holleeder al maanden niks vernomen was.

Inmiddels heeft het OM weer contact kunnen krijgen met La S., bevestigt het OM. Vorig jaar werd nog gevreesd dat La S. iets was overkomen, maar dat blijkt niet het geval. La S. heeft laten weten dat hij niet meer wil getuigen, zegt een woordvoerder van het OM: "Op 10 juni is het onderzoek in de Holleeder-zaak gesloten. Toen is op zitting medegedeeld dat er even contact is geweest tussen Peter La S. en het Team Getuigenbescherming van de politie."

Het OM heeft verder geen contactgegevens van La S.: "Omdat het niet voorzienbaar was dat hij op korte termijn nog zou getuigen, heeft het gerechtshof hem geschrapt van de getuigenlijst en de zaak gesloten."

La S. heeft in eerdere strafzaken al uitgebreid verklaard, maar de verdediging van Holleeder wilde hem toch nog eens ondervragen. Eind november vorig jaar formuleerde het OM een levenslange strafeis tegen Holleeder. Komende vrijdag volgt een uitspraak in die zaak.

Zwarte Cobra

De advocaat van een verdachte in een andere strafzaak wil echter dat het OM moeite blijft doen om La S. op te sporen en te laten getuigen. Henk R., ook bekend als de Zwarte Cobra, staat terecht voor het geven van een opdracht tot een dubbele moord in Antwerpen in 1993.

La S. levert in die zaak een belangrijk stuk van het bewijs. De veroordeelde schutter Jesse R. zou tegen La S. hebben verklaard dat R. de opdracht gaf tot de moorden. Daarom wil Mark Teurlings, de advocaat van R., Peter La S. nog altijd graag vragen stellen in de rechtszaal, zegt hij tegen De Telegraaf.