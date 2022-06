'Stikstofuitstoot grote bedrijven nam toe, meerdere vergunningen niet op orde'

De stikstofuitstoot van tientallen vervuilende bedrijven is in de periode 2018-2019 gestegen in plaats van gedaald, en soms gebeurde dat zonder de vereiste vergunningen. Dat meldt het journalistieke programma Pointer van KRO-NCRV op basis van de meest recente cijfers van het RIVM.

Bij de drie snelste stijgers is volgens het programma sprake van "een discutabele situatie". De energiecentrale Rijnmond Energie in Rotterdam was de grootste stijger en stootte in 2019 369 ton méér stikstofoxiden uit in vergelijking met 2018. In dat jaar stootte de centrale in totaal 442 ton stikstofoxiden uit.

Ook blijkt volgens Pointer dat de centrale geen vergunning heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming, en dat is wel nodig.

Personeelstekorten

De manager van de gascentrale erkent tegenover Pointer dat de centrale een natuurvergunning zou moeten hebben. Een bureau onderzoekt dat in opdracht van de centrale, maar door de personeelstekorten zou dat langer duren.

Hoe het kan dat de centrale geen natuurvergunning heeft, kunnen zowel de manager als de verantwoordelijke Omgevingsdienst Haaglanden niet zeggen. De manager stelt dat het bedrijf er niet van wist. "De overheid heeft ons daar ook nooit op gewezen."

"Zonder vergunning mag je niet produceren. Dit is een rare situatie," reageert de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland bij het journalistieke tv-programma. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek heeft een handhavingsverzoek gestuurd, waarin de vraag wordt gesteld de centrale "te sluiten" of waarin "binnen zo kort mogelijke termijn" een vergunning wordt geregeld.

Tata Steel

Een andere zeer grote uitstoter is Tata Steel in IJmuiden. Het vervuilendste bedrijf van Nederland stootte in 2018 5732 ton stikstofoxiden uit, in 2019 kwam daar nog eens 303 ton bij. En daarmee had het staalbedrijf volgens de vergunning nog ruimte om twee miljoen kilo stikstofoxiden uit te stoten. Vorig jaar zei de Tweede Kamer dat er nog maar twee scenario's zijn voor het staalconcern: sluiten of fors verduurzamen.

De Magnumcentrale in Groningen heeft volgens Pointer ook een discutabele status. De centrale mag volgens de vergunning 804 ton stikstofoxiden uitstoten, maar als dat meer is, is dat ook geen probleem. Binnen 25 kilometer van de Eemshaven, waar de centrale staat, is namelijk geen beschermd Natura 2000-gebied. En dus kan de centrale uitstoten wat hij wil, zegt de provincie Groningen.

Volgens de eigenaar van de centrale was er meer vraag naar elektriciteit en is dat de reden van de toegenomen stikstofuitstoot. Twee weken geleden werd bekend dat het Duitse energieconcern RWE de centrale overneemt van Vattenfall, voor zo'n 500 miljoen euro. RWE wil de gascentrale ombouwen naar een waterstofcentrale.