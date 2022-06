Roline Redmond wint Brusseprijs voor beste journalistieke boek

De Brusseprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek is dit jaar gewonnen door Roline Redmond, voor haar boek De Doorsons: Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. De jury maakte dat bekend in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.

"Ik hoop dat over dertig jaar mensen iets meer weten over de Surinaamse geschiedenis", was haar eerste reactie toen ze als winnaar bekendgemaakt werd.

In het boek beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie. Ze was er tien jaar mee bezig. "Ik ben eraan begonnen omdat mijn moeder mij vlak voordat ze niet meer kon praten vroeg om de geschiedenis van de familie op papier te zetten", zei ze eerder in NOS Met het Oog op Morgen.

"Dat was niet makkelijk. Mijn voorouders waren slaven in Suriname. Wij hebben geen archief van slaven. De slaven hadden geen naam. Ze waren 'goederen'. En om dan te achterhalen waar je voor de ouders vandaan kwam, was een heel lastig traject."

Historie vastgelegd

Volgens de jury van de journalistieke boekenprijs is het "knap oral history-werk en journalistiek in haar puurste vorm". "Waarin de worsteling op zoek naar de waarheid en nieuwe feiten voor de lezer voelbaar wordt", aldus het juryrapport.

"Die zwoegt stapje voor stapje met de auteur mee, een auteur die uiteindelijk met verfrissende distantie de geschiedenis schildert van haar voorouders en op die manier voldoet aan de opdracht van haar moeder. De historie van de slavernij vastgelegd, zodat die zichtbaar wordt, maar vooral: niet wordt vergeten."

Redmond sprak voor haar boek onder meer met familieleden en reisde daarvoor naar Suriname. "Als ik dat niet deed, zouden ze gewoon sterven", zei ze eerder. "Dan zou er niemand meer zijn om het verhaal te vertellen over onze familie." Heel veel verhalen waren er ook niet meer, want mensen keken niet achterom. "De mensen die overgebleven waren, die hielden hun mond dicht. Die moesten door. De pijn was te groot om het verhaal over te vertellen."

'Hoge kwaliteit'

De jury, onder leiding van coördinator onderzoeksjournalistiek Joost Oranje van NOS Nieuws en Nieuwsuur, vindt alle vijf de genomineerde boeken van hoge kwaliteit. Maar het boek van Redmond heeft volgens de juryleden "over tien jaar nog betekenis". "Het biedt inzicht en beschrijft een van de meest besproken thema's van deze tijd. (...) Als chroniqueur past de auteur in de traditie van de naamgever van deze prijs. Dit boek gaat niet alleen over archieven en de feiten, maar vooral ook, zoals Rie Brusse voorstond: over mensen."

De andere genomineerden waren Gronings goud van Wendelmoet Boersema over Gronings gas, het boek De Machine van Stijn Bronzwaer, Joris Kooiman en Merijn Rengers Lebowski over de Nederlandse reissite Booking.com, Zakenprins van Michiel Couzy en Maarten van Dun over prins-huisbaas Bernhard, en Sanda Dia van Pieter Huyberechts over de fatale ontgroening van de Senegalees-Belgische student Sanda Dia.

Vorig jaar wonnen Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet de Brusseprijs voor hun boek over de steeds dominante rol van auto's in de openbare ruimte in Nederland. Dit jaar werd de prijs, die sinds 2006 wordt uitgereikt, voor de vijftiende keer toegekend.