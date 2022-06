Kabinet: Nederland omarmt Oekraïne als EU-kandidaat

Nederland maakte eerder bezwaar tegen lidmaatschap Oekraïne

In Nederland ontstond in 2016 discussie over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Tegenstanders, onder wie FvD-leider Thierry Baudet, zagen het associatieverdrag over meer samenwerking tussen de EU en Oekraïne als een voorbode voor een EU-lidmaatschap. Zij organiseerden een raadgevend referendum.

Een meerderheid van de kiezers bij het referendum stemde tegen het associatieverdrag. De Tweede Kamer, die al voor had gestemd, koos voor het bijvoegen van een verklaring aan het verdrag. In dit 'inlegvel' stond onder meer dat het verdrag geen opstapje was voor een EU-lidmaatschap en dat er geen rechten aan konden worden ontleend over militaire samenwerking.