Kabinet spreekt burgemeesters over asielopvang voor komende dagen

Het kabinet spreekt vanmorgen voorafgaand aan de ministerraad met een aantal burgemeesters over de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het overleg moet leiden tot een oplossing voor vanavond en het weekend.

Het Rode Kruis sprak gisteren van een onmenselijke situatie in het centrum, dat de stroom van asielzoekers niet meer aankan. Het heeft besloten om de tenten die het heeft geleverd binnen een paar dagen weer af te breken, omdat asielzoekers die erin waren ondergebracht niet goed verzorgd werden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Staatssecretaris Van der Burg zei vanmorgen, voorafgaand aan het overleg, dat hij goed begrijpt wat het Rode Kruis zegt. "Zoals het nu in Ter Apel gaat, gaat het inderdaad niet langer. Het is heel duidelijk dat het COA het niet meer aankan en dan is het heel fijn dat het Rode Kruis bijspringt."

Er wordt vandaag niet gesproken over bijvoorbeeld de bouw van een tweede aanmeldcentrum. "Dat is een lange termijnoplossing. Daar heb je vanavond niks aan." Van der Burg zal aan de burgemeesters vragen of zij de komende dagen in hun gemeenten mensen kunnen opvangen.