Kabinet laat klokkenluiderkwestie bij NPO onderzoeken

Het kabinet laat onderzoek doen naar de gang van zaken rond een melding van een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat schrijft minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Media) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens BNR Nieuwsradio meldde de klokkenluider zich in 2020 bij Tweede Kamerleden Zohair El-Yassini (VVD) en Harry van der Molen (CDA) met informatie over het omzeilen van het salarisplafond voor presentatoren bij de publieke omroep. De Kamerleden zochten contact over deze zaak met Marjan Hammersma, de hoogste ambtenaar op het ministerie van OCW.

Met Hammersma voerde de klokkenluider een vertrouwelijk gesprek. Na het gesprek hoorde de klokkenluider niets meer over de kwestie, aldus BNR.

Privérelatie

Journalisten die werkzaam zijn voor de nieuwszender wezen de klokkenluider er recent op dat Hammersma ten tijde van het vertrouwelijke gesprek een privérelatie had met toenmalig NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. Hammersma heeft dat nooit aan de klokkenluider duidelijk gemaakt. "Had ik geweten van de privérelatie, dan had ik het gesprek nooit gevoerd", zegt de klokkenluider tegen de journalisten.

Minister Dijkgraaf schrijft dat onderzocht zal worden hoe het ministerie met de melding van de klokkenluider is omgegaan, "en hoe dit zich verhoudt tot de rijksbrede en departementale regels en procedures en codes bij dergelijke meldingen". De Auditdienst Rijk (ADR) voert het onderzoek uit.

Frederieke Leeflang, de opvolger van Rijxman bij de NPO, zei vorige week tegen BNR dat Rijxman mogelijk in strijd met de gedragscode van de NPO gehandeld heeft.